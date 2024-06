Djokovic "schmerzfrei" in Wimbledon - Rat von Ibrahimovic

Bei den French Open verletzte sich Novak Djokovic am Knie. In Wimbledon steht er nun wieder auf dem Feld - und fühlt sich gewappnet für harte Matches.

Bei den French Open verletzte sich Novak Djokovic am Knie. In Wimbledon steht er nun wieder auf dem Feld - und fühlt sich gewappnet für harte Matches.

Superstar Novak Djokovic geht nach eigenen Angaben „schmerzfrei“ in den Rasen-Klassiker in Wimbledon. „Es waren intensive drei Wochen nach der Operation, in denen ich viele Stunden in der Reha verbracht habe“, sagte der Grand-Slam-Rekordchampion vor dem Start des ältesten Tennisturniers der Welt und ergänzte: „Ich wollte mir immer eine Chance geben, in London zu sein. Ich glaube, mein Chirurg ist hier. Er ist sicher der ‚MVP‘ (wertvollster Spieler) der vergangenen drei Wochen.“