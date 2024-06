French Open: 3. Runde mit Zverev, Struff und Co. live im TV, Stream und Ticker

Bislang konnten weder das verregnete Paris, ein Dachschaden in Runde zwei noch ein parallel laufender Rechtsstreit, die Leistungen des Olympiasiegers beeinflussen. Keinen einzigen Satz gab Zverev im laufenden Turnier an seine Gegner ab und startet so mit einer vielversprechenden Serie in das Sechzehntelfinale am Samstag.