French Open: Boris Becker gerät bei Tennis-Star in Rage - "Das macht niemand"

Stefanos Tsitsipas bejubelte am Sonntagnachmittag den Einzug ins Viertelfinale der French Open . Der Grieche setzte sich nach einem verlorenen ersten Satz mit 3:1 (3:6, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2) gegen Matteo Arnaldi durch. Damit lebt sein Traum vom ersten Grand-Slam-Sieg vor dem Hammer-Duell mit Carlos Alcaraz weiter. Umso kurioser erscheint es, dass Tsitsipas nur wenige Stunden nach seinem Einzel-Match schon wieder auf dem Court stand.

Gemeinsam mit seinem Bruder Petros trat der 25-Jährige am Abend im Herren-Doppel an. In der Runde der letzten 64 setzte sich das Duo gegen Denys Molchanov und John-Patrick Smith mit 7:6, 6:4 durch. Für die deutsche Tennis-Legende Boris Becker ist Tsitsipas‘ Aufwand nicht nachvollziehbar.