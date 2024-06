French Open: Zverev im Achtelfinale gegen Rune

Der als Turnierfavorit gestartete Alexander Zverev hat mit einiger Mühe das Achtelfinale der French Open erreicht. Der 27-Jährige setzte sich am Samstag in Paris in 4:14 Stunden mit 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3) gegen den Niederländer Tallon Griekspoor durch und schaffte damit seinen neunten Sieg in Serie. „Das war unglaublich, ich habe jede Sekunde genossen“, sagte Zverev, der im fünften Satz schon mit zwei Breaks zurückgelegen hatte.