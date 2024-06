Gauff im Halbfinale: "Ich hatte Riesenspaß"

Coco Gauff hat zum zweiten Mal in ihrer Karriere das Halbfinale der French Open erreicht. Die US-Open-Siegerin aus den USA setzte sich in ihrem Viertelfinale am Dienstag mit 4:6, 6:2, 6:3 gegen die dreimalige Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur aus Tunesien durch.

Jabeur, die zweimal in Wimbledon und einmal in New York im Finale stand, muss damit weiter auf ihren ersten Majortitel warten. "Sie ist eine wirklich harte Gegnerin", sagte Gauff: "Ich hatte einen Riesenspaß in dieser Atmosphäre."

Gauff dagegen peilt ihre zweite Endspiel-Teilnahme in Paris nach 2022 an. Die 20-Jährige kämpfte sich gegen Jabeur mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Partie und dominierte im dritten Satz phasenweise mit ihrer Kraft und Präzision.