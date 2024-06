Highlight-Match für Hanfmann - Stars warten noch

Es geht direkt zur Sache auf dem „heiligen Rasen“ von Wimbledon: Sieben deutsche Profis kämpfen am Montag beim Auftakt des Tennis-Klassikers um den Einzug in die zweite Runde. Während die Stars Alexander Zverev und Angelique Kerber noch einen Tag frei haben und erst am Dienstag einsteigen, steht für den Karlsruher Yannick Hanfmann ein Highlight-Match an.