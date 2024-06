Kerber vor Wimbledon: "Habe nichts zu verlieren"

von SID 29.06.2024 • 16:07 Uhr Nach zuletzt schwachen Auftritten freut sich Angelique Kerber auf das Tennis-Highlight in London.

Angelique Kerber geht ihre Wimbledon-Teilnahme trotz der jüngsten Rückschläge zuversichtlich an. "Ich versuche, es positiver zu sehen, ich habe nichts zu verlieren. Ich bin jetzt hier. Ich werde es genießen. Ich werde so gut sein, wie ich kann", sagte die Turniersiegerin von 2018, die per Wildcard in London startet, am Samstag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dabei empfindet die frühere Weltranglistenerste die Rückkehr an die Church Road als spezielle Motivation.

„Nach so vielen Jahren und natürlich dem Titelgewinn - ich habe so viele tolle Erinnerungen. Es ist immer ein besonderes Gefühl, wenn ich nach Wimbledon zurückkomme“, sagte Kerber, die am Dienstag ihr Auftaktmatch gegen Yulia Putintseva aus Kasachstan bestreitet.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Bei den Rasenturnieren in Bad Homburg und in Berlin war Kerber zuletzt jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. „Das lief natürlich nicht so gut wie erhofft, ich hätte gerne schon mehr Matches auf Rasen gespielt“, meinte die 36-Jährige.

{ "placeholderType": "MREC" }