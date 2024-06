McEnroe glaubt weiter an Zverevs Paris-Triumph

Tennis-Ikone John McEnroe sieht Alexander Zverev zwar weiter als seinen Topfavoriten auf den French-Open-Sieg an, spricht aber auch persönliche Bedenken an.

„Ich habe mich vor dem Turnier auf ihn als Sieger festgelegt, und das werde ich jetzt nicht ändern“, sagte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger am Mittwoch auf SID -Nachfrage bei einem Pressegespräch des TV-Senders Eurosport .

„Allerdings mache ich mir mittlerweile ein wenig Sorgen um ihn. Er hat zwei richtig lange Matches zu überstehen gehabt“, sagte der French-Open-Champion von 1984 mit Blick auf Zverevs Viertelfinale gegen den Australier Alex de Minaur am Mittwochabend (20.15 Uhr): „De Minaur ist ein großartiger Fighter, aber wenn Sascha fit ist, wird er das auch gewinnen.“

Zverev? McEnroe denkt schon ans Halbfinale

Skeptischer ist McEnroe in Sachen Halbfinale. Dort würde der Norweger Casper Ruud auf Zverev warten, der nach dem verletzungsbedingten Rückzug von Novak Djokovic am Mittwoch in der Runde der letzten acht spielfrei hatte.