"Mega": Siegemund träumt vom Grand-Slam-Coup

Nach acht Jahren hofft Tennis-Profi Laura Siegemund (36) wieder auf den ganz großen Coup bei einem Grand-Slam-Turnier. "Ein Grand-Slam-Finale - ich glaube, da träumt jeder davon, egal in welchem Wettbewerb. Ich finde es einfach mega, auf so einer Bühne zu spielen", sagte Siegemund, die am Donnerstagmittag im Mixed-Doppel an der Seite des Franzosen Edouard Roger-Vasselin bei den French Open um den Titel spielt.