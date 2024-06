Nach French-Open-Aus: Djokovic am Knie operiert

Tennis-Superstar Novak Djokovic ist nach seinem verletzungsbedingten Aus bei den French Open erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Das teilte der Grand-Slam-Rekordsieger in den Sozialen Medien mit.

Der Serbe hatte seine Mission Titelverteidigung in Paris nach zwei Fünf-Satz-Matches abbrechen müssen, zu seinem Viertelfinale gegen Alexander Zverevs kommenden Gegner Casper Ruud konnte er nicht antreten. Ob der Serbe, der seine Position an der Spitze der Weltrangliste an den Italiener Jannik Sinner verliert, beim in rund vier Wochen beginnenden Rasenklassiker in Wimbledon aufschlagen kann, ist fraglich.