Noch nicht 100 Prozent: Murray kämpft weiter um Wimbledon

von SID 30.06.2024 • 17:17 Uhr Andy Murray will sich gebührend von dem Rasenklassiker verabschieden. Noch ist aber unklar, ob der Schotte tatsächlich spielen wird.

Andy Murray spürt noch immer die Nachwirkungen seiner OP - kämpft aber unverdrossen um einen Start beim Tennis-Klassiker in Wimbledon. "Die Operation am Rücken war nicht unbedeutend. Ich habe noch nicht wieder 100 Prozent Gefühl und Empfindung in meinem Bein, aber es wird jeden Tag besser", sagte Murray am Sonntag. Bei dem zweimaligen Turnierchampion war vergangenen Samstag eine Zyste entfernt worden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ob Murray, dessen Karriereende bevorsteht, einen gebührenden Abschied bei dem Rasenturnier bekommt, wird wohl am Montag klar sein. Dann will der Schotte nach einem weiteren Training voraussichtlich entscheiden, ob er am Dienstag zu seinem Erstrundenduell mit Tomas Machac aus Tschechien antritt. Auch für das Doppel an der Seite seines Bruders Jamie hat der Publikumsliebling gemeldet.