Paolini auch im Doppel-Finale von Paris

Die 28-Jährige spielt in Paris nicht nur im Einzel groß auf.

Die 28-Jährige spielt in Paris nicht nur im Einzel groß auf.

Die Italienerin Jasmine Paolini sorgt bei den French Open in Paris weiter für Furore. Die 28-Jährige, die am Samstag im Einzel gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen ihr erstes Grand-Slam-Finale bestreitet, zog am Freitag auch ins Doppel-Endspiel von Roland Garros ein. Mit ihrer Partnerin Sara Errani (37) besiegte sie im Halbfinale Marta Kostjuk (Ukraine) und Elena-Gabriela Ruse (Belgien) mit 1:6, 6:4, 6:1.