Rücken-OP: Altstar Murray verpasst Wimbledon

Der zweimalige Tennis-Olympiasieger Andy Murray kann beim Grand Slam in Wimbledon in diesem Jahr nicht an den Start gehen. Das teilte die ATP-Tour am Sonntag via X mit. Der 37-Jährige unterzog sich am Samstag einer Rückenoperation, die laut der englischen Zeitschrift „The Telegraph“ eine etwa sechswöchige Pause nach sich zieht und eine Teilnahme am Rasenturnier in London (1. bis 14. Juli) unmöglich macht.