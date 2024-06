Stich traut Zverev in Wimbledon viel zu

Der frühere Wimbledonsieger Michael Stich sieht Alexander Zverev im erweiterten Favoritenkreis der diesjährigen Ausgabe des Tennis-Klassikers. "Gerade nach seinem Erfolg bei den French Open sollte er so viel Selbstvertrauen haben, dass er weiß, dass er auch in Wimbledon weit kommen kann", sagte Stich der Sport Bild. Olympiasieger Zverev hatte zuletzt in Paris das Finale erreicht, auf dem "heiligen Rasen" war bislang spätestens im Achtelfinale Schluss.