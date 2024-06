Tennis-Ikone verpasst Wimbledon - Boris Becker reagiert

Dabei wäre es wahrscheinlich das letzte Mal gewesen, dass der Schotte in Wimbledon spielt. Der 37-Jährige hatte in diesem Jahr mehrmals angedeutet, dass er nach dem Sommer seine Karriere beenden wird.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Zuletzt hatte Murray in der zweiten Runde des ATP-Turniers im Londoner Queen‘s Club sein Zweitrundenmatch gegen den Australier Jordan Thompson aufgeben müssen. Eine Runde zuvor bestritt er gegen Thompsons Landsmann Alexei Popyrin noch sein 1000. Match auf der ATP-Tour.

Becker reagiert auf Murray-Aus: „Traurige Nachricht“

Wie The Telegraph schreibt, droht Murray nach einer Rücken-OP sogar ein Ausfall von bis zu sechs Wochen. Damit wären auch die Olympischen Spiele in Paris (27. Juli bis 4. August) in Gefahr.