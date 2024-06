Überraschungs-Comeback in Wimbledon: Legende kehrt zurück

Überraschendes Comeback im Tennis: Ashleigh „Ash“ Barty nimmt am Einladungs-Doppelturnier in Wimbledon teil. Das haben die Veranstalter bekannt gegeben.

Diese Nachricht dürfte viele Tennis-Fans freuen: Ashleigh „Ash“ Barty wird in Wimbledon an einem sogenannten Invitational-Doppel teilnehmen und am Rande des Turniers im Rasen-Mekka (1. Juli bis 14. Juli) zumindest ein kurzfristiges Comeback feiern. Das haben die Veranstalter verkündet.