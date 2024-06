"Vom Sandplatz zum Mond": Italiens Presse feiert Sinner

Italien erlebt seinen Becker-Moment, die Presse überschlägt sich vor Begeisterung. „Vom Sandplatz zum Mond: Keiner ist so würdig wie Sinner, zum Nachfolger von König Djokovic aufzurücken“, schrieb Corriere dello Sport .

Und die Gazzetta jubelt: „Sinner ist der Beste der Welt. Mit Talent und Anstrengung ist er zum Stolz des italienischen Sports avanciert. Dieser Erfolg ist die Geschichte eines Champions, der so solide und konkret ist wie die Berge, aus denen er stammt.“

Nach dem verletzungsbedingten Aus von Novak Djokovic (Serbien) bei den French Open rückt der Südtiroler Jannik Sinner am kommenden Montag als erster Italiener der Tennisgeschichte an die Spitze der Weltrangliste. Der 22-Jährige sei wie „Moses, der Italiens Tennis in ein neues Land führt“, schrieb Corriere della Sera. Ein Prophet auf dem Tennis-Olymp.