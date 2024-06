Wimbledon: Koepfer muss passen

Der Linkshänder sagte seine Teilnahme am Sonntag ab.

Der Linkshänder sagte seine Teilnahme am Sonntag ab.

Tennisprofi Dominik Koepfer kann nicht in Wimbledon aufschlagen: Der 30-Jährige sagte seine Teilnahme einen Tag vor dem Turnierstart des Rasenklassikers ab. Statt des Weltranglisten-66. wird der Franzose Luca van Assche am Montag den Italiener Fabio Fognini herausfordern.

Koepfer hatte zuletzt eine Knöchelverletzung erlitten und schon auf seine Teilnahme am Vorbereitungsturnier in Eastbourne verzichten müssen. "Er wollte alles versuchen, um in Wimbledon spielen zu können", sagte Bundestrainer Michael Kohlmann dem SID. Doch die Zeit reichte nicht.