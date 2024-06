Zverev am Montagabend gegen Rune gefordert

Alexander Zverevs Achtelfinal-Duell bei den French Open gegen Holger Rune steigt am Montagabend. Die Veranstalter des Grand-Slam-Events in Paris setzten die Partie als sogenannte Night Session (20.15 Uhr) auf dem Court Philippe Chatrier an. In der Partie davor ist der Weltranglistenerste Novak Djokovic aus Serbien gegen den Argentinier Francisco Cerundolo gefordert.