Zverev hofft auf "23 Grad und Sonne"

Alexander Zverev hofft im Achtelfinale der French Open gegen den Dänen Holger Rune am Montag in Paris auf "23 Grad und Sonne". Bei solchen Bedingungen sei ihm jeder Gegner recht, sagte Zverev nach seinem mühevollen Fünfsatzsieg gegen den Niederländer Tallon Griekspoor in der dritten Runde von Roland Garros.