Zverev: Mit Plastikgolf zum Wimbledonsieg

In Wimbledon bewohnt der Olympiasieger wie viele andere Tennisprofis ein Haus mit seinem Team, zu dem auch sein Bruder Mischa gehört. Der hat seine Familie dabei, "also auch die beiden Kinder", erzählte Zverev, der am Dienstag zum Auftakt auf den Spanier Roberto Carballes Baena trifft. Bis dahin will er selbst in seinem Garten noch oft genug Kind sein, es ist seine Art, dem Druck zu entfliehen.