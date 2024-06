Zverev wittert Chance in Wimbledon: "Das offenste Turnier in 20 Jahren"

von SID 29.06.2024 • 16:16 Uhr Alexander Zverev sieht sich in Wimbledon im Favoritenkreis. Allerdings brauche er „ein bisschen mehr Glück“ als üblich.

Alexander Zverev sieht vor den All England Championships nicht den einen großen Titelanwärter und wittert seine Chance. „Das ist das offenste Wimbledon-Turnier, das wir in 20 Jahren hatten“, sagte der Tennisprofi am Samstag in London: „Ich glaube, es gibt mehrere Jungs, die eine sehr gute Chance haben zu gewinnen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Hamburger zählt auch sich zum Favoritenkreis. „Es ist das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, hier Anwärter zu sein, vielleicht den Titel gewinnen zu können“, sagte Zverev.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

In den vergangenen Jahren habe er "nicht dieses Gefühl" gehabt. "Ich hatte das Gefühl, nicht dazu in der Lage zu sein." Diesmal sei das anders und er "einer von den Jungs, die alles tun werden, was sie können".

Zverev: Brauche „ein bisschen mehr Glück“

Allerdings sei Wimbledon ein Turnier, bei dem er "ein bisschen mehr Glück" brauche, bei dem für den großen Erfolg "ein paar Dinge" zu seinen Gunsten laufen müssten, "mehr als vielleicht bei anderen Grand Slams". Bislang ist Zverev in Wimbledon noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Olympiasieger hatte zuletzt das Finale der French Open verloren und erneut die Chance verpasst, sein erstes Grand-Slam-Turnier zu gewinnen.