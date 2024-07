Alcaraz besteht harte Prüfung durch Tiafoe

Damit wahrt der dreimalige Grand-Slam-Sieger seine Titelchancen an der Church Road. Er zählt neben dem Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien als aussichtsreicher Anwärter, aber auch Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic und Alexander Zverev haben die Experten im Blick.

Alcaraz, der zuletzt in Paris triumphierte, hatte lange sichtliche Probleme mit Tiafoe, den er 2022 auf dem Weg zum Titelgewinn bei den US Open im Halbfinale besiegt hatte. Tiafoe konnte Alcaraz‘ harte Aufschläge bestens lesen und schnappte sich den ersten Durchgang. Der Spanier schien die Kräfteverhältnisse dann geradezurücken, doch Tiafoe machte unberührt weiter. Alcaraz kämpfte nun beherzt gegen das drohende Unheil an und setzte sich durch.