Alcaraz jubelt über EM-Titel und setzt sich keine Limits

Alcaraz hatte vorgelegt und mit einem überlegenen 6:2, 6:2, 7:6 (7:4)-Sieg gegen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic seinen zweiten Triumph auf dem "heiligen Rasen" perfekt gemacht. In Bezug auf die Anzahl der Majorturniere, die er gewinnen will, setzte sich der 21-Jährige kein Grenzen.

"Ich weiß nicht, was mein Limit ist und will nicht darüber nachdenken", sagte Alcaraz: "Ich will einfach nur den Moment genießen und weiter träumen. Mal sehen, ob es am Ende meiner Karriere 25, 30, 15 oder vier sein werden. Ich weiß es nicht."