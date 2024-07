Altmaier verpasst dritte Runde von Wimbledon

Daniel Altmeier scheiden in der zweiten Runde von Wimbledon aus. Dem deutschen Tennis-Spieler fehlte zunächst der Offensivgeist. Trotz Steigerung ab dem dritten Satz reichte es letztlich nicht.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat den Sprung in die dritte Runde von Wimbledon verpasst. Der 25-Jährige aus Kempen unterlag bei windigen Bedingungen Denis Shapovalov mit 6:7 (3:7), 3:6, 6:1, 7:6 (7:3), 4:6. Altmaier brachte den früheren Weltranglisten-10. aus Kanada in Bedrängnis, am Ende fehlte aber ein Quäntchen zum Sieg.