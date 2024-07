Wimbledon: Deutsches Olympia-Doppel ausgeschieden

Das deutsche Doppel um Kevin Krawietz und Tim Pütz ist in Wimbledon ausgeschieden. Ein deutsches Team ist aber noch im Wettbewerb vertreten.

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben beim Rasenklassiker in Wimbledon das Halbfinale im Doppel verpasst. Der 32 Jahre alte Coburger Krawietz und der 36-jährige Frankfurter Pütz unterlagen am Mittwoch in London den topgesetzten Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) 4:6, 6:7 (3:7). Im Vorjahr hatten Krawietz/Pütz gegen dieselben Gegner im Halbfinale verloren.