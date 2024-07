Djokovic nimmt nach Finalniederlage Olympia in den Blick

Novak Djokovic hat sich nach seiner Finalniederlage das nächste Ziel gesetzte. Er will in Paris um eine Medaille kämpfen.

Novak Djokovic hat sich nach seiner Finalniederlage das nächste Ziel gesetzte. Er will in Paris um eine Medaille kämpfen.

Novak Djokovic hat unmittelbar nach seiner Finalniederlage in Wimbledon die Olympischen Spiele in Paris als nächstes Ziel ins Visier genommen. "Hoffentlich habe ich eine Chance, für mein Land um eine Medaille zu kämpfen", sagte Djokovic nach dem 2:6, 2:6, 6:7 (4:7) gegen den Spanier Carlos Alcaraz am Sonntag in London.