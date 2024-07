Doppelte Sensation in Wimbledon! Nummer 1 scheidet in Runde 3 aus

„Gangsterin“ Yulia Putintseva hat den nächsten Coup gelandet: Die 29 Jahre alte Kasachin hat in der dritten Runde von Wimbledon die Weltranglistenerste Iga Swiatek ausgeschaltet. Putintseva kämpfte die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin aus Polen mit 3:6, 6:1, 6:2 nieder.

„Ich habe keine Worte dafür, was mir gerade gelungen ist“, sagte Putintseva. Die Athletin, die in der ersten Runde Angelique Kerber bezwungen hatte, bezeichnete sich einst in einem WTA-Interview selbst als „Gangsterin“ auf dem Platz. Abseits der Courts sei sie aber „ein Engel“.