Hässlicher Streit um Wimbledon-Star - auch Boris Becker schaltet sich ein

Weil Emma Raducanu in Wimbledon nicht wie geplant mit Andy Murray antritt, erntet die junge Britin einen heftigen Shitstorm. Auch Murrays Mutter und Boris Becker schalten sich in die Kontroverse ein.

Weil Emma Raducanu in Wimbledon nicht wie geplant mit Andy Murray antritt, erntet die junge Britin einen heftigen Shitstorm. Auch Murrays Mutter und Boris Becker schalten sich in die Kontroverse ein.

Nach der Absage von Mixed-Partnerin Emma Raducanu fällt die geplante Ehrenrunde für Nationalheld Andy Murray in Wimbledon flach - weswegen die Aufregung in der Tennis-Fangemeinde nun riesig ist.

Kontroverse um Raducanu: Judy Murray und Boris Becker schalten sich ein

Ins Zentrum des Ärgers manövrierte sich am Samstag Judy Murray, die Mutter des zweimaligen Wimbledon-Siegers, der seine Karriere bei Olympia in Paris beenden wird und in der vergangenen Woche das letzte Mal bei seinem Heimspiel antrat - wegen seiner eigenen Verletzungsgeschichte nicht im Einzel, sondern im Doppel mit Bruder Jamie. Nach dem Aus der beiden folgte eine emotionale Abschiedszeremonie an der Stätte seiner Triumphe von 2013 und 2016.