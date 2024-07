Wimbledon: Bundestrainer beobachtet wichtige Verbesserungen bei Zverev

Bundestrainer Michael Kohlmann ist beeindruckt von den bisherigen Leistungen Alexander Zverevs in Wimbledon - und beobachtet im Vergleich zum Vorjahr wichtige Verbesserungen in den Details.

Bundestrainer Michael Kohlmann ist beeindruckt von Alexander Zverevs Einstieg in das Rasenturnier von Wimbledon. „Wenn er so auftritt, sehe ich ihn hier noch lange dabei“, sagte der 50-Jährige am Freitag in London. So stark sei Zverev selten in ein Grand-Slam-Turnier gestartet: „Es ist bisher außergewöhnlich, wirklich gut.“