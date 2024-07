Murray wird emotional verabschiedet: "Eine großartige Zeit"

Tränen bei den Eltern auf der Tribüne, große Emotionen bei Andy Murray auf dem „heiligen Rasen“: Der britische Tennis-Star ist in Wimbledon für seine hocherfolgreiche Karriere gewürdigt worden. Der dreimalige Grand-Slam-Sieger und zweimalige Olympiasieger spielt das letzte Mal bei seinem Lieblingsturnier - für eine Teilnahme im Einzel hat es verletzungsbedingt nicht mehr gereicht.

"Es war eine großartige Zeit auf der Tour. Ich würde gerne weiterspielen, aber es geht nicht", sagte Murray: "Ich würde am liebsten immer weiterspielen". 2019 war dem Kämpfer eine Teilprothese in der Hüfte eingesetzt worden, weitere Blessuren warfen ihn immer wieder zurück. "Alle Verletzungen waren wirklich hart", sagte er.

Murray berichtete, sein zweiter Triumph in Wimbledon 2016 sei sein "liebster Titel" gewesen: "Ich kann mich an nicht mehr viel von der Feier erinnern. Und leider habe ich auf dem Weg nach Hause in das Taxi gekotzt." Er freue sich darauf, künftig mehr Zeit für seine Frau und seine vier Kinder zu haben.