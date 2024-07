Murrays Traum erfüllt sich nicht: Absage für Wimbledon-Einzel

Der Publikumsliebling hatte sich zuletzt am Rücken operieren lassen müssen. Im Doppel will Murray aber aufschlagen.

Der Publikumsliebling hatte sich zuletzt am Rücken operieren lassen müssen. Im Doppel will Murray aber aufschlagen.

Andy Murrays Traum hat sich nicht erfüllt: Der zweimalige Turniersieger aus Schottland hat seine Teilnahme am Einzel-Wettbewerb des Rasenklassikers von Wimbledon in letzter Minute absagen müssen. Die Nachwirkungen seiner OP am Rücken lassen einen Start des 37-Jährigen nicht zu. Im Doppel will Murray aber an der Seite seines Bruders Jamie aufschlagen.