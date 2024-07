Nach Sturz: Zverev-Blessur wohl nicht gravierend

Alexander Zverev hat bei seinem Achtelfinaleinzug in Wimbledon offenbar keine gravierende Blessur am Knie erlitten. Wie die Bild-Zeitung am Sonntag berichtete, seien medizinische Tests am Samstagabend nach dem Sieg des Olympiasiegers gegen Cameron Norrie „in Ordnung“ gewesen. Zverev müsse allerdings abwarten, wie das Gelenk reagiere und gegebenenfalls am Sonntag noch einmal einen Arzt aufsuchen. Am Montag soll die deutsche Nummer eins an der Church Road gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz um den Viertelfinaleinzug spielen.