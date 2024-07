Nadal auf der Meldeliste für die US Open

Der Spanier bereitet sich derzeit auf die Olympischen Spiele in Paris vor - und könnte danach in New York aufschlagen.

Tennis-Topstar Rafael Nadal plant wohl einen Start bei den US Open in New York. Der 38 Jahre alte Spanier steht auf der Meldeliste für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Flushing Meadows vom 26. August bis 8. September. Nadal, nach zahlreichen verletzungsbedingten Pausen derzeit die Nummer 261 der Welt, profitiert von einem Protected Ranking, das ihm einen Start in New York ermöglichen würde.