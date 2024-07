Osaka siegt und beschenkt Tochter Shai

Die Japanerin hatte lange nicht in Wimbledon aufgeschlagen.

Erfolgreiche Rückkehr für Naomi Osaka: Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan hat bei ihrem ersten Auftritt in Wimbledon seit 2019 einen Auftakterfolg bejubelt. Die 26-Jährige, die nach ihrer Babypause im Frühjahr ihr Comeback feierte, kämpfte sich gegen Diane Parry aus Frankreich mit 6:1, 1:6, 6:4 durch.

"Es fühlt sich wie ein Traum an", sagte Osaka, die mit dem Sieg auch ihrer kleinen Tochter Shai eine Freude bereitete: "Sie wird am Dienstag ein Jahr alt, es wird ein sehr aufregender Tag."

Im bisherigen Verlauf ihrer erfolgreichen Karriere war Osaka mit dem Rasenturnier nicht warm geworden. Sie steht nun bei fünf Matchsiegen in Wimbledon. Ihre größten Erfolge feierte Osaka in New York (2018, 2020) und Melbourne (2019, 2021).