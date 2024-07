Prinzessin Kate besucht Wimbledon-Finale

von SID 13.07.2024 • 11:54 Uhr Kate ist Patronin des All England Lawn Tennis and Croquet Club, der das Tennisturnier in Wimbledon austrägt.

Prinzessin Kate wird das Finale des Rasenklassikers in Wimbledon zwischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz und Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic live am Centre Court verfolgen. Dies teilte der Kensington Palast am Samstag mit.

Beim Endspiel am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) wird die Ehefrau des britischen Thronfolgers, Prinz William, in der royalen Box Platz nehmen.

Kate ist Patronin des All England Lawn Tennis and Croquet Club, der das Tennisturnier in Wimbledon austrägt. Medienberichten zufolge wird sie zudem die Trophäe an den Sieger der 137. Wimbledon Championships überreichen. Alcaraz hatte im Vorjahr das Endspiel gegen Djokovic gewonnen - nach einer Spielzeit von 4:43 Stunden.

Daher erscheint es nicht realistisch, dass Kate von Prinz William begleitet wird. Der Thronfolger ist am Abend beim Finale der Fußball-EM zwischen England und Spanien in Berlin zu Gast.

