Sabalenka muss auf Wimbledon verzichten

Der Kreis der Favoritinnen wird kleiner: Aryna Sabalenka hat ihren Start beim Tennis-Klassiker in Wimbledon kurzfristig absagen müssen. Die zweimalige Australian-Open-Siegerin aus Belarus kann aufgrund einer Schulterverletzung nicht zu ihrem Erstrundenduell antreten. Dies teilten die Turnierveranstalter am Montagnachmittag mit.

Die Weltranglisten-Dritte zeigte sich nach der Absage am Boden zerstört. Auf Instagram postete die 26-Jährige eine Story, in der sie schrieb: „Es tut mir leid, euch allen mitteilen zu müssen, dass ich dieses Jahr nicht (an Wimbledon; Anm. d. Red.) teilnehmen kann. Ich habe alles versucht, um mich vorzubereiten, aber leider macht meine Schulter nicht mit.“