Tennis: Drama um Wimbledon-Geheimfavoriten

Dabei war er so nah dran, die Partie in den fünften Satz zu zwingen. Im Tiebreak des vierten Satzes stand es 7:7, Hurkacz lag in den Sätzen 1:2 hinten und hechtete sich am Netz in Boris-Becker-Manier zu einem Volley, den er sogar erreichte und ins Feld von Fils spielte. Hurkacz lag am Boden und Fils musste den Ball eigentlich nur ins Feld des Polen spielen – doch der Filzball blieb an der Netzkante hängen und unter tosendem Applaus der Zuschauer hieß es Satzball Hurkacz.