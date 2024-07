Tennis: Top-Favoritin raus! Sensation in Wimbledon

Elena Rybakina verpasst überraschend das Finale in Wimbledon. Trotz eines guten Starts scheitert die Kasachin an Barbora Krejcikova.

Damit hätten wohl nur die Wenigsten gerechnet: Beim prestigeträchtigen Grand Slam in Wimbledon muss Elena Rybakina im Halbfinale die Segel streichen. Die Turnierfavoritin verlor ihre Partie gegen Barbora Krejcikova in drei Sätzen mit 3:6, 6:3, 6:4.

Anfangs sah es noch so aus, als würde das Match den erwarteten Verlauf nehmen. Rybakina zog im 1. Satz dominant mit 4:0 davon und ließ auch nichts mehr anbrennen. Doch dann wurde die Tschechin immer stärker und kaufte ihrer Gegnerin zunehmend den Schneid ab.

Krejcikova spielt im Finale gegen Paolini

Während es für die Weltranglisten-Vierte nun vorzeitig nach Hause geht, jubelte Krejcikova überschwänglich: „Es ist unglaublich und so schwer zu erklären, was ich gerade fühle. Wow, ich bin im Finale!“ Zum ersten Mal in ihrer Karriere zog die 28-Jährige ins Endspiel von Wimbledon ein.