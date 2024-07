Vor Modrics Augen: Favorit stürmt erneut ins Wimbledon-Finale

Der Spanier Carlos Alcaraz ist in Wimbledon erneut ins Endspiel eingezogen. Auch gegen den Russen Daniil Medwedew hat er seine Athletik ausgespielt und könnte nun seinen vierten Grand-Slam-Titel feiern.

Der Spanier Carlos Alcaraz ist in Wimbledon erneut ins Endspiel eingezogen. Auch gegen den Russen Daniil Medwedew hat er seine Athletik ausgespielt und könnte nun seinen vierten Grand-Slam-Titel feiern.

Carlos Alcaraz ist in Wimbledon nur noch einen Schritt von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Der Tennis-Topstar aus Spanien entschied sein Halbfinalduell gegen Daniil Medwedew am Freitag 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 für sich und zog erneut ins Endspiel ein.

Schon im vergangenen Jahr hatte der 21-Jährige den Russen in der Vorschlussrunde bezwungen. Danach folgte der triumphale Sieg gegen Novak Djokovic, auf den Alcaraz nun erneut im Endspiel am Sonntag treffen könnte. Der serbische Grand-Slam-Rekordchampion bestreitet das zweite Halbfinale am Freitag gegen den Italiener Lorenzo Musetti.