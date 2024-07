Vor US Open: Sabalenka zurück nach Schulterverletzung

von SID 30.07.2024 • 08:06 Uhr Die zweimalige Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka wird ihr Comeback nach einer Verletzungspause beim einem WTA-Turnier in den USA geben.

Aryna Sabalenka ist zurück auf dem Tennis-Court: Die Weltranglistendritte wird ihr Comeback nach einer Verletzungspause beim bereits laufenden WTA-Turnier in Washington geben. Die 26-Jährige laborierte zuletzt an einer Schulterverletzung, hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und auch ihre Wimbledon-Teilnahme abgesagt.

"Es war sehr wichtig für mich, eine kleine Pause zu machen", sagte die zweimalige Australian-Open-Siegerin aus Belarus: "Seit März hatte ich wirklich hart zu kämpfen. Mental fühle ich mich frischer und bin bereit loszulegen."

Die in Washington topgesetzte Sabalenka hatte im Juni auch ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen abgesagt und dabei die WTA aufgrund des eng getakteten Turnier-Kalenders kritisiert. Die Termine seien ihrer Meinung schlecht geplant und würden der Gesundheit der Spielerinnen schaden. "Leider muss ich ein Turnier opfern - und in diesem Stadium meiner Karriere sind es die Olympischen Spiele", sagte sie.

Nun bereitet sich Sabalenka auf die Hartplatzsaison mit dem Höhepunkt bei den US Open (26. August bis 8. September) vor und startet damit beim 500er-Turnier in der US-amerikanischen Hauptstadt, wo sie zuletzt 2017 an den Start gegangen war. "Ich hatte das Gefühl, dass ich mein Selbstvertrauen wieder aufbauen und auf ein gutes Level kommen muss, bevor ich bei den US Open starte. Ich muss also ein paar Matches spielen und deshalb bin ich hier in Washington."

