Wimbledon 2024: 1. Runde mit Zverev live im TV, Stream und Ticker

Auftakt beim dritten Grand Slam des Jahres in Wimbledon. Am zweiten Tag greift auch Alexander Zverev erstmals zum Schläger. Wie können Sie das Spiel gegen Roberto Carballes Baena live verfolgen? Hier gibt es alle Infos.

Feiert Alexander Zverev auf dem „heiligen Rasen“ von Wimbledon endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel? Am Dienstag greift Deutschlands Nummer eins erstmals ins Geschehen ein. In seinem Auftaktmatch trifft der 27-Jährige auf den Spanier Roberto Carballes Baena . ( ca. ab 15.15 Uhr im LIVETICKER )

Bislang ist Zverev in Wimbledon nie über das Achtelfinale hinausgekommen, doch nun wittert der Hamburger auf Rasen seine Chance. „Das ist das offenste Wimbledonturnier, das wir in 20 Jahren hatten“, sagte er: „Es ist das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, hier Anwärter zu sein, vielleicht den Titel gewinnen zu können.“

Wimbledon: Zverev entschlossen wie nie

Zverev gibt sich locker, doch der 27-Jährige geht seine Mission beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres so entschlossen an wie wohl noch nie. Mit seinem Halbfinaleinzug in Melbourne und der Endspielteilnahme in Paris gehört er zu den herausragenden Spielern der Saison. Auf den ersten Grand-Slam-Titel wartet Zverev aber noch immer.