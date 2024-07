Bei Matchball! Irrer Schreckmoment in Wimbledon

Der Australier Alex de Minaur setzt in einer starken Saison auch in Wimbledon zum Höhenflug an. Der 25-Jährige aus Sydney schaffte mit einem 6:2, 6:4, 4:6, 6:3-Erfolg gegen den 20-jährigen Franzosen Arthur Fils erstmals in London den Sprung ins Viertelfinale.