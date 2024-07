Wimbledon: Düstere Prognose für Djokovic

Es sollte eigentlich noch einmal sein großer Tag werden. Novak Djokovic hätte mit seinem achten Wimbledon-Sieg mit Rekordhalter Roger Federer gleichziehen können. Zudem wäre es sein 25. Grand-Slam-Titel gewesen – das hat noch niemand geschafft. Doch die Rekorde blieben aus, denn Carlos Alcaraz zeigte dem Serben die Grenzen auf und besiegte ihn deutlich mit 3:0 (6:2, 6:2, 7:6) in den Sätzen.

Nach dem verwandelten Matchball des Spaniers war bei Djokovic keine Enttäuschung erkennbar. Ganz im Gegenteil. Er zollte seinem Gegner den verdienten Respekt und erklärte im Interview auf dem Court: „Die ersten beiden Sätzen waren von ihm nicht von dieser Welt.“ Der 37-Jährige war glücklich darüber, überhaupt so weit gekommen zu sein. Sein 16 Jahre jüngerer Gegner huldigte Djokovic für das, was er sowohl während des Turniers als auch in seiner Karriere geleistet hat.