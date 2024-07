Wimbledon-Erdbeeren "perfekt" trotz feuchten Frühlings

Knackig, süß und in mundgerechter Größe - die Erwartungen an die Erdbeeren in Wimbledon sind ebenso groß wie die Nachfrage. Jedes Jahr werden während des zweiwöchigen Rasen-Turniers in London mehr als 38,4 Tonnen, das entspricht 1,92 Millionen Erdbeeren, gepflückt und verzehrt.