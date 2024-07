Wimbledon: Fünf-Satz-Drama! Zverev schmeißt Sieg weg

von SPORT1 08.07.2024 • 20:21 Uhr Alexander Zverev verliert sein Achtelfinale in Wimbledon. Nach zwischenzeitlich souveräner Führung entwickelt sich die Partie zum Fünf-Satz-Drama.

Dramatisches Wimbledon-Aus von Alexander Zverev! Am Montag verlor der Deutsche gegen Taylor Fritz mit 2:3-Sätzen (6:4, 7:6, 4:6, 6:7, 3:6) und verpasste damit seinen erstmaligen Viertelfinaleinzug.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nachdem der 27-Jährige bereits mit 2:0 in den Sätzen führte, ließ er sich die Partie aus der Hand nehmen und ist damit frühzeitig beim legendären Turnier ausgeschieden.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Alexander Zverev winkte bitter geschlagen ein letztes Mal ins Publikum und schlich dann mit leerem Blick vom Centre Court. Der Achtelfinalfluch des Olympiasiegers in Wimbledon hält nach einer dramatischen Niederlage an. Der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel ist wieder einmal geplatzt.

Wie beeinträchtigt war Zverev?

Viel hatte sich vor dem Match um Zverevs Knie gedreht, das bei einem Sturz im Drittrundenduell gegen den Briten Cameron Norrie etwas abbekommen hatte. Es folgten eine MRT-Untersuchung und dann am Sonntagnachmittag ein Belastungstest, nach dem das Team Zverev den Daumen hob.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ob und wie stark beeinträchtigt er ins Match ging, behielt der deutsche Topspieler für sich. Beim Einschlagen am Vormittag mit Bruder und Manager Mischa machte Zverev einen fokussierten Eindruck und schien sich frei bewegen zu können. „Klar, er trägt jetzt die Bandage, darunter auch ein Tape, aber das muss man so machen“, sagte Mischa Zverev bei Prime Video. Es handele sich nicht um eine Blessur, die bei starker Belastung größeren Schaden anrichten könne: „Auf die Zähne beißen und durch.“

Deutscher Tennis-Star startet stark

Im ersten Satz brachten beide bis zum Stand von 4:4 jeweils ihren eigenen Aufschlag durch und servierten stark. Doch dann unterbrach Zverev diese Serie und nahm Fritz sein fünftes Aufschlagspiel ab und ging erstmals in Führung.

Daraufhin brachte 27-Jährige seinen eigenen Service durch und sicherte sich den ersten Satz. Es kam der erste emotionale Ausbruch von ihm, indem er seine Freude Richtung Publikum brüllte.

Der zweite Satz verlief ähnlich ausgeglichen. Beide servierten erneut stark, sodass es in den Tiebreak ging. Dort gab Zverev von Beginn den Ton an und gewann ihn souverän mit 7:4. Daraufhin folgte der nächste, noch emotionalere Jubelschrei.

{ "placeholderType": "MREC" }

Den dritten Satz gab der 27-Jährige in der Folge ab. Auch dort agierten beide bis zum 4:4 wieder sehr ausgeglichen, keiner schaffte es, sich abzusetzen. Doch dann gelang Fritz ein Break und servierte daraufhin zum Satzgewinn. Zverev haderte im Anschluss mit sich.

Zverev schmeißt den Sieg weg

Nachdem er kurzzeitig gewackelt hatte, war davon im vierten Satz nichts mehr zu sehen. Beide Kontrahenten schenkten sich nichts, aber wiederum fiel die Entscheidung am Ende des Satzes. Beim erneuten Stand von 4:4 bewies Zverev Nervenstärke, denn nachdem er mit 0:30 bei eigenem Aufschlag zurücklag, drehte er das Spiel und gewann es letztlich.

Fritz konnte dies aber kontern und stellte daraufhin auf 5:5. Die Partie entwickelte sich zu diesem Zeitpunkt zu einem Krimi. Bei eigenem Service ging der Deutsche wieder in Führung, doch Fritz konnte im Anschluss direkt wieder ausgleichen. Damit ging es in den zweiten Tiebreak. In diesem überzeugte der US-Amerikaner auf ganzer Linie und gewann ihn mit 7:3, wodurch er in den Sätzen auf 2:2 stellte.

Im entscheidenden Satz wirkte Zverev dann behäbig und müde. Möglichweise merkte er seine Verletzung am Knie. So stellte Fritz schnell auf 4:1. Der 27-Jährige kam daraufhin nicht mehr in die Spur und konnte seinen Gegner nicht mehr unter Druck setzen. Fritz servierte am Ende zum 6:3 und dem 3:2-Sieg in Sätzen.

Zverev noch ohne Majortitel

Auch in den Jahren 2017 und 2021 hatte die deutsche Nummer eins die Runde der letzten 16 erreicht und war dann ausgeschieden. In diesem Jahr wollte Zverev mehr, konnte im ersten Match nach der Knieblessur seine Überlegenheit der ersten beiden Sätze aber nicht über die gesamte Matchdauer halten.

Zverev, der angeschlagen in die Partie gegangen war, stand bei den French Open und 2020 auch schon bei den US Open in Grand-Slam-Finals. In New York gab er ebenfalls eine 2:0-Satzführung her - und kämpft seitdem beharrlich um seine Chance auf einen historischen Triumph. In Wimbledon stimmte bis zum Achtelfinale fast alles. Seine große Stärke, den kaum zu kontrollierenden Aufschlag, spielte er auch gegen Fritz wieder aus - gab dann aber erstmals im Turnier einen Satz ab und kam nicht mehr zurück.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zverev stand bei den US Open 2020 und zuletzt bei den French Open im Finale, in Melbourne erreichte er zweimal das Halbfinale. Trotz starker Leistungen in den ersten drei Runden bleibt Wimbledon für ihn das schwächste Majorevent.

Fritz‘ Viertelfinalgegner steht bereits fest: Am Mittwoch wird er auf Lorenzo Musetti treffen. Der 22 Jahre alte Italiener ist die Nummer 25 der Welt.

-----