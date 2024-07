Deutsches Doppel in Wimbledon weiter

Die Olympiastarter Kevin Krawietz und Tim Pütz zeigen sich in ihrem Wimbledon-Achtelfinale souverän. Nun folgt aber eine schwierige Aufgabe.

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind in Wimbledon ins Viertelfinale eingezogen. Das deutsche Olympia-Doppel setzte sich am Dienstagabend 6:3, 6:4 gegen Nathaniel Lammons/Jackson Withrow (USA) durch.

Das Duo aus Coburg und Frankfurt am Main fordert nun das topgesetzte Team Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) heraus. Krawietz hat in seiner Karriere bereits zwei French-Open-Titel vorzuweisen.

In Constantin Frantzen/Hendrik Jebens hatte zuvor bereits ein weiteres deutsches Doppel die Runde der letzten Acht erreicht. Das Team aus Düsseldorf und Stuttgart hatte in Wimbledon seinen ersten Sieg überhaupt auf Majorlevel gefeiert und ließ dann zwei weitere Erfolge folgen.

In der Frauen-Konkurrenz ist Doppel-Spezialistin Laura Siegemund weiter vertreten. An der Seite der Tschechin Barbora Krejcikova gewann die 36-Jährige am Abend ihre Achtelfinalpartie gegen Chan Hao-Ching/Weronika Kudermetowa (Taiwan/Russland) 6:1, 6:2