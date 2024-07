Wimbledon-Siegerin bricht hinter den Kulissen in Tränen aus

Am „besten Tag meiner Karriere und meines ganzen Lebens“ setzte sich die Tschechin in 1:56 Stunden mit 6:2, 2:6, 6:4 gegen die Italienerin Jasmine Paolini durch und feierte ihren zweiten Grand-Slam-Triumph. Am selben Ort, an dem 26 Jahre zuvor auch ihre früh verstorbene Mentorin Jana Novotna ihre Karriere gekrönt hatte.