Wimbledon-Triumph: Alcaraz zerschmettert Djokovics Traum

Carlos Alcaraz schlug nach seiner spektakulären Finalshow überwältigt die Hände über dem Kopf zusammen, schickte Küsse auf die Tribüne und fiel seinen Eltern in die Arme - als der Ausnahmespieler den Machtwechsel im All England Club von Wimbledon mit seiner erfolgreichen Titelverteidigung eindrucksvoll zementiert hatte, brach die ganze Freude aus dem wild jubelnden Spanier heraus. Novak Djokovic schlich unterdessen schwer geschlagen zu seinem Stuhl.

Wie im Vorjahr setzte sich der 16 Jahre jüngere Fanliebling durch, sicherte sich seinen zweiten Wimbledon-Triumph und insgesamt schon vierten Majorsieg. Alcaraz raubte Djokovic die Chance, mit dessen achtem Turniertitel in London zu Rekordchampion Roger Federer aufzuschließen. Stattdessen nahm er selbst überglücklich die vergoldete Siegertrophäe von Prinzessin Kate entgegen und strich ein Preisgeld in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro ein.

Einen Tag nach dem Triumph der Tschechin Barbora Krejcikova im Frauen-Endspiel gegen die Italienerin Jasmine Paolini bewahrte sich der wild entschlossene Alcaraz seine perfekte Finalbilanz auf höchster Ebene. Auch die US Open 2022 und die French Open in diesem Sommer hat er gewonnen. Vier Grand-Slam-Titel in seinem Alter hatten zuvor einzig die deutsche Ikone Boris Becker und die schwedischen Heroen Björn Borg und Mats Wilander errungen.

Alcaraz wollte seine Landsleute mit einem früheren Grund zum Jubeln ins Fußball-EM-Finale schicken. Schon vor dem Turnierbeginn hatte er klargemacht, dass er nur für den nächsten Titel an die Themse gekommen war. "Ich möchte einer der Besten in der Geschichte werde. Das ist mein großer Traum", sagte der Athlet aus Murcia bei CNN: "Ich möchte mit den 'Big Three', den Legenden unseres Sports, an einem Tisch sitzen."