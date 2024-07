Wimbledon: Unfassbar! Tennis-Star historisch schlecht

Die Chinesin Shuai Zhang kann nicht mehr gewinnen. Durch eine deutliche Pleite in Wimbledon bricht sie nun sogar einen Negativrekord.

Nach dem Matchball hatte Daria Kasatkina fast schon Mitleid mit ihrer Gegnerin und so nahm die Russin nach dem 6:3, 6:0 in der 1. Runde von Wimbledon ihre Kontrahentin Shuai Zhang in den Arm und tröstete sie.